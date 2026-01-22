Депутат Хамитов призвал обязать фитнес-клубы сразу указывать полную стоимость абонементов

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов предложил обязать фитнес-клубы быть более открытыми в вопросах ценообразования. Об этом сообщил Life.ru .

Как пояснил парламентарий, клиенты часто сталкиваются с ситуацией, когда заявленная цена абонемента в спортзал оказывается значительно ниже фактической. Дополнительные платежи и сборы удваивают стоимость, и информация о них становится известна лишь при заключении договора.

«Было бы правильным и полезным для всех сторон, если бы на официальных сайтах фитнес-центров указывалась полная структура стоимости абонемента», — отметил Хамитов.

По его словам, подобные меры не преследуют цели жестко регулировать рынок или давить на бизнес. Прозрачные правила игры будут выгодны как гражданам, так и отрасли.