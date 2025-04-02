Депутат Гутенев предупредил о серьезных штрафах за навязанные допуслуги

В Госдуме РФ предупредили компании, которые не перестанут навязывать клиентам дополнительные услуги, о миллионных штрафах. Подробнее рассказал председатель комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

«Он могут это не убрать, если они мазохисты, если им нравится за каждую галочку получать до миллиона штрафа», — заявил депутат.

По его словам, соответствующие меры позволят оградить россиян от добавления ненужных услуг в квитанции ЖКХ. До очного подписания договора в платежки ничего включать нельзя, подчеркнул парламентарий.

Напомним, Государственная дума приняла закон, запрещающий с 1 сентября 2025 года навязывание дополнительных товаров и услуг потребителям. Теперь продажа доптоваров и услуг будет возможна только с согласия клиента.