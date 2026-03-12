Депутат Говырин рассказал о возможности разового получения пенсионных накоплений

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в интервью RT разъяснил порядок разового получения пенсионных накоплений.

По словам депутата, если размер ежемесячной выплаты составляет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера, то всю сумму можно получить единовременно.

«Прожиточный минимум пенсионера на этот год установлен на уровне 16 288 рублей, а период дожития для расчета составляет 270 месяцев», — отметил парламентарий.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги», личный кабинет на сайте Социального фонда России или в клиентской службе СФР. Если накопления формировались в негосударственном пенсионном фонде, обращаться нужно в эту организацию.