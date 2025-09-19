Депутат Говырин отметил, что с 2026 года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год

С 2026 года страховые пенсии россиян будут индексироваться дважды в год. Такая практика впервые была объявлена властями. Первый этап индексации состоится 1 февраля, а второй — 1 апреля, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT.

«На февральскую прибавку влияет показатель инфляции за 2025 год, а на апрельскую — реальные доходы самого фонда, прежде всего поступления страховых взносов от работающих граждан. Цифры по первому этапу можно оценить уже сейчас. Банк России в базовом прогнозе называет диапазон инфляции за 2025 год на уровне 6—7%», — рассказал депутат.

Парламентарий отметил, что механизм апрельской индексации привязан не к инфляции, а к доходам Соцфонда, которые зависят от уровня занятости, роста зарплат и поступлений страховых взносов. Если экономика покажет динамику выше прогнозов, то апрельский процент может быть ощутимым.