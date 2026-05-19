Депутат Говырин объяснил, что при отъезде на дачу можно сменить адрес получения пенсии

Перед дачным сезоном многие пенсионеры задаются вопросом, как быть с получением выплат на дом. Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал RT , что закон не обязывает человека оставаться привязанным к одному адресу и способу доставки пенсии.

Парламентарий предложил подать в Социальный фонд России заявление о временной смене адреса доставки с указанием нового адреса и периода его актуальности. Также можно получать выплаты в отделении «Почты России», указав его индекс и адрес в заявлении.

Еще один вариант — перевести выплаты на банковский счет с картой МИР. Кроме того, пенсионер вправе оформить доверенность на родственника или другое лицо для получения пенсии по прежнему адресу.