Депутат Говырин объяснил, что февральская прибавка к пенсии положена при перерасчете в январе
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин напомнил в беседе с RT, что с февраля 2026 года некоторые пенсионеры получат повышенную фиксированную выплату к пенсии.
Как пояснил специалист, на такие меры могут рассчитывать те, у кого право на перерасчет возникло в январе. Среди оснований — достижение 80 лет и получение инвалидности I группы.
«С 1 января 2026 года страховые пенсии уже увеличены на 7,6%: пенсионный коэффициент дошел до уровня 156,76 рубля, а фиксированная выплата — до 9584,69 рубля», — отметил парламентарий.
По его словам, могут добавляться и другие выплаты: надбавка на уход (1413,86 рубля) и доплата за иждивенцев — до 9584,69 рубля за трех человек.