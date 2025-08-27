Депутат Говырин напомнил предпринимателям о введении новых правил в сентябре

С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать ряд поправок, касающихся кадрового и бухгалтерского учета в организациях. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT .

По его словам, изменения коснутся правил оформления командировок.

«Появилось понятие „проездных документов“ — это не только билеты и путевые листы, но и чеки с автозаправок. Для удаленных сотрудников поездки в офис будут официально считаться командировками», — пояснил парламентарий.

Он также отметил, что будет пересмотрен механизм расчета среднего заработка. Теперь станут учитывать все виды выплат в рамках системы оплаты труда. Кроме того, намечено внедрение новой формулы расчета выходного пособия, что поможет уменьшить число трудовых споров при увольнении.