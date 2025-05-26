Депутат Говырин напомнил об индексации материнского капитала

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал о мерах поддержки для многодетных семей, которые действуют в 2025 году. Об этом сообщил RT .

По словам депутата, родители могут рассчитывать на налоговый вычет: за второго ребенка — 2,8 тысячи рублей, а за третьего и последующих — 6 тысяч рублей. Это позволит снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи и перераспределить бюджет в пользу семейных нужд.

Парламентарий также напомнил об индексации материнского капитала на 7,3%. Сумма выплат составляет более 690 тысяч рублей на первого ребенка, порядка 912 тысяч рублей — на второго. Если семья ранее уже получила выплату на первенца, то размер доплаты за второго ребенка составит почти 222 тысячи рублей.