Депутат Говырин напомнил об индексации материнского капитала

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал о мерах поддержки для многодетных семей, которые действуют в 2025 году. Об этом сообщил RT.
По словам депутата, родители могут рассчитывать на налоговый вычет: за второго ребенка — 2,8 тысячи рублей, а за третьего и последующих — 6 тысяч рублей. Это позволит снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи и перераспределить бюджет в пользу семейных нужд.
Парламентарий также напомнил об индексации материнского капитала на 7,3%. Сумма выплат составляет более 690 тысяч рублей на первого ребенка, порядка 912 тысяч рублей — на второго. Если семья ранее уже получила выплату на первенца, то размер доплаты за второго ребенка составит почти 222 тысячи рублей.
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