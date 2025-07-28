Депутат Говырин напомнил о повышении выплат работающим пенсионерам

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил в беседе с RT , что с 1 августа Социальный фонд России проведет автоматический перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

Как пояснил депутат, прибавку получат те, кто официально работал в 2024 году и за кого работодатели уплачивали страховые взносы. Сумма этих взносов зависит от зарплаты, поэтому размер прибавки будет индивидуальным.

«То есть процесс максимально упростили. Гражданам не нужно никуда обращаться — все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчета», — пояснил парламентарий.

По его словам, возрастет пенсия и у тех россиян, которым в августе исполнится 80 лет. Они начнут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере.