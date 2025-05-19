Депутат Говырин напомнил о пересчете страховой пенсии работающим пенсионерам

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил в беседе с RT о предстоящем ежегодном перерасчете страховой пенсии для работающих пенсионеров.
По словам депутата, событие запланировано на август 2025 года. Точная дата начисления измененной выплаты будет зависеть от региона.
«Это бывает с 3 по 25 число месяца», — пояснил парламентарий.
Он также отметил, что перерасчет затронет тех, кто официально работал в 2024 году и за кого работодатели перечисляли страховые взносы. Процедура будет происходить автоматически — никакой подачи заявлений не потребуется.
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