Депутат Говырин напомнил о пересчете страховой пенсии работающим пенсионерам

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил в беседе с RT о предстоящем ежегодном перерасчете страховой пенсии для работающих пенсионеров.

По словам депутата, событие запланировано на август 2025 года. Точная дата начисления измененной выплаты будет зависеть от региона.

«Это бывает с 3 по 25 число месяца», — пояснил парламентарий.

Он также отметил, что перерасчет затронет тех, кто официально работал в 2024 году и за кого работодатели перечисляли страховые взносы. Процедура будет происходить автоматически — никакой подачи заявлений не потребуется.