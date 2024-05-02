Депутат Говырин: данные о субсидиях для ИП размещают на портале бюджетной системы РФ | 360°

Общество 02 мая 2024, 13:04 Депутат Говырин: данные о субсидиях для ИП размещают на портале бюджетной системы РФ

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Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, где найти информацию о субсидиях для предпринимателей. Соответствующие данные размещают на едином портале бюджетной системы РФ, отметил парламентарий в беседе с News.ru.

По его словам, получателя таких средств определяют в соответствии с федеральными законами, международными договорами, решениями о бюджете. Еще один вариант — по результатам отбора на конкурентной основе.

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Говырин также напомнил, что ИП будет вынужден вернуть финансовую помощь в случае нарушения определенных условий. К ним относится, например, отсутствие результатов, для которых переводились деньги.