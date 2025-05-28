Депутат Госдумы Немкин указал на риски мошенничества с глэмпингами

Член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин обсудил с RT увеличение случаев мошенничества, связанных с фальшивыми глэмпингами и кемпингами в России.

По его словам, в период теплой погоды растет спрос на такие форматы отдыха, особенно среди молодых людей и семей. Злоумышленники этим пользуются: создают поддельные страницы туристических баз, публикуют привлекательные фотографии природы и предлагают «уникальный отдых» по выгодным ценам.

Немкин уточнил, что подобные аферы часто проводятся через Telegram или фальшивые сайты. Злоумышленники размещают рекламу, собирают предоплату под предлогом «бронирования лучшего места» или «скидки» и исчезают. Часто такие сайты не содержат юридической информации, контактов или ИНН, но выдаются за «уютные стартапы».

Депутат отметил, что обман можно распознать по нескольким признакам: отсутствие прозрачной информации о компании, предложение оплатить отдых переводом на карту физического лица, невозможность найти отзывы вне аккаунта самой «турбазы». Проверка по адресу, поиск по фото и обратный поиск по номеру телефона помогают выявить подделку.