Депутат Гаврилов: закон о защите от аферистов не позволит быстро брать кредиты

Новый закон, направленный на защиту россиян от кредитных махинаций, затруднит злоумышленникам быстрое оформление кредитов и неправомерное использование банковских карт. Об этом рассказал председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов в беседе с Life .

Согласно новым нормам, получение денег по кредиту станет возможным лишь спустя определенное время после подписания договора. Например, для сумм от 50 до 200 тысяч рублей доступ к средствам откроется только через четыре часа.

По словам депутата, цель данного запрета — усложнить преступникам процесс быстрого вывода средств, полученных незаконным путем либо оформленных на подставных лиц. Помимо этого, банки теперь должны проверять информацию о всех запросах на кредиты через бюро кредитных историй и сохранять эти данные, добавил парламентарий.