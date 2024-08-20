Депутат Гаврилов: сроки рассмотрения запросов на снятие ареста с недвижимости не установлены

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал об условиях снятия ареста с недвижимости. Слова депутата опубликовал News.ru.

Он пояснил, что соответствующая процедура осуществляется через Росреестр. Именно туда направляет постановление служба судебных приставов.

Документ может поступать как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Сроки рассмотрения данных запросов не установлены, добавил парламентарий.

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