Депутат Гаврилов: сроки рассмотрения запросов на снятие ареста с недвижимости не установлены
Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал об условиях снятия ареста с недвижимости. Слова депутата опубликовал News.ru.
Он пояснил, что соответствующая процедура осуществляется через Росреестр. Именно туда направляет постановление служба судебных приставов.
Документ может поступать как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Сроки рассмотрения данных запросов не установлены, добавил парламентарий.
Крупный пожар в доме на Васильевском острове попал на видео
Жителей Ижевска позвали на «гроботерапию». Людей заживо хоронят за деньги
Еще два врача из Подольска получили жилищные сертификаты
Более тысячи семей в Реутове получили социальные выплаты к 1 сентября
ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН за взятку
«Повсюду линии фронта рушатся». Британский эксперт — о провалах ВСУ
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте