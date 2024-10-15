Депутат Гаврилов сообщил, что дачники смогут оформить хозяйственные постройки в собственность

Новый законопроект о расширении дачной амнистии сможет облегчить жизнь владельцам загородной недвижимости. Как рассказал RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, дачникам дадут возможность оформлять хозпостройки в собственность.
По новому закону, в случае его принятия, владелец участка сможет легализовать свою баню или сарай, построенные до 2013 года. Ему не придется преодолевать бюрократическую волокиту — достаточно будет предъявить старый технический паспорт или оценочную документацию.
Закон также будет распространяться на небольшие таунхаусы, где под одной крышей живут две семьи, сообщил парламентарий.
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