Депутат Гаврилов сообщил, что дачники смогут оформить хозяйственные постройки в собственность

Новый законопроект о расширении дачной амнистии сможет облегчить жизнь владельцам загородной недвижимости. Как рассказал RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, дачникам дадут возможность оформлять хозпостройки в собственность.

По новому закону, в случае его принятия, владелец участка сможет легализовать свою баню или сарай, построенные до 2013 года. Ему не придется преодолевать бюрократическую волокиту — достаточно будет предъявить старый технический паспорт или оценочную документацию.

Закон также будет распространяться на небольшие таунхаусы, где под одной крышей живут две семьи, сообщил парламентарий.