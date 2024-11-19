Депутат Гаврилов: сносить частный дом можно после разрешения от местной администрации

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.ru напомнил россиянам, что сносить частный жилой дом можно только после согласования с местной администрацией.

Отключение воды, газа и электричества, по словам депутата, защитит хозяев участка от возможных аварийных ситуаций.

«Даже если авария небольшая, это все равно непредвиденные траты. Далее необходимо сообщить о демонтаже местной администрации, это нужно сделать минимум за семь дней до дня сноса», — уточнил парламентарий.

Администрация должна быть поставлена в известность о завершении работ по сносу. Далее хозяевам следует заказать со стороны регионального БТИ акт обследования от кадастрового инженера. Это действие освободит их от уплаты налога на данный объект недвижимости до возведения и постановки на учет нового дома, отметил Гаврилов.