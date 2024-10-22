Депутат Гаврилов: ребенок, достигший 14-летнего возраста, имеет право участвовать в сделке по продаже квартиры

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.ru объяснил, может ли ребенок без участия взрослых продать квартиру.
По словам эксперта, в России по закону ребенок, достигший 14-летнего возраста, имеет право самостоятельно участвовать в сделке по продаже квартиры. Ему понадобится письменное разрешение законного представителя или органов опеки.
Исключение составляют эмансипированные дети, которым разрешается заключать сделки без согласия взрослых. Такой статус получают подростки после 16 лет. Для этого нужно предоставить трудовой договор, свидетельство о ведении предпринимательской деятельности, вступлении в брак или регистрации в ЕГРИП. В данном случае согласия органов опеки или законных представителей не потребуется.
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