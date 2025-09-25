Депутат Гаврилов рассказал, что в 2026 году выгодно брать отпуск в январе и мае

Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов поделился информацией о том, когда в 2026 году будет выгоднее всего взять отпуск. Его слова привел сайт RT .

Парламентарий отметил, что производственный календарь на 2026 год уже утвержден, и в нем есть моменты, которые позволят продлить время отдыха без траты оплачиваемых дней отпуска. Например, праздничные дни не включаются в продолжительность отпуска.

«То есть если на ваш отпуск попадает, к примеру, 1 мая или 9 мая, эти даты не «съедают» оплачиваемые дни отдыха, а удлиняют его», — пояснил Гаврилов.

Особенно выгодным будет январь: после новогодних каникул, которые продлятся с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года, можно взять отпуск с 12 по 16 января и получить почти три недели отдыха, потратив всего пять отпускных дней.

Также выгодным будет май: выходные с 1 по 3 и с 9 по 11 мая позволят превратить пять рабочих дней в 11 календарных дней отдыха. Депутат подчеркнул, что размер отпускных зависит от среднего заработка за последние 12 месяцев, поэтому планировать отпуск лучше после получения премии или бонуса.