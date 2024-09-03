Депутат Гаврилов рассказал, что оформить участок можно по документам прежнего владельца дома

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.ru рассказал, каким образом граждане, которым по наследству достался дом без участка, могут оформить право собственности на земельную территорию.

По словам парламентария, для этого россиянину достаточно иметь документ на участок, выданный на прежнего владельца и подтверждающий право его собственности.

В качестве такого документа подойдет акт о предоставлении земельного участка прежнему собственнику или свидетельство о праве бывшего владельца на территорию. Также, как отметил Гаврилов, подойдет выписка из похозяйственной книги о наличии у прежнего собственника права на землю.

Турецкий теленок. Что стоит за желанием Анкары присоединиться к БРИКС

Eduardo Parra/Keystone Press Agency

«Едва не отрезало от внешнего мира». Пламя стеной подошло к станице Романовской

ГУ МЧС России по Ростовской области

Я календарь переверну… Как зародился Шуфутинов день

Новая тактика в Донбассе. ВС России продвигаются невиданными темпами

Очередной генерал за решеткой? Замкомандующего ЛенВО попался на взятке

Власов Сергей

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте