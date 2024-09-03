Депутат Гаврилов рассказал, что оформить участок можно по документам прежнего владельца дома

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.ru рассказал, каким образом граждане, которым по наследству достался дом без участка, могут оформить право собственности на земельную территорию.

По словам парламентария, для этого россиянину достаточно иметь документ на участок, выданный на прежнего владельца и подтверждающий право его собственности.

В качестве такого документа подойдет акт о предоставлении земельного участка прежнему собственнику или свидетельство о праве бывшего владельца на территорию. Также, как отметил Гаврилов, подойдет выписка из похозяйственной книги о наличии у прежнего собственника права на землю.