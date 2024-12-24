Депутат Гаврилов: произведенные в СССР предметы интерьера не хуже современных

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов считает, что многие предметы интерьера, произведенные в СССР, не уступают современным аналогам по качеству и могут легко найти свое место в современном дизайне после небольшой реставрации. Он высказал свое мнение Life , объяснив, почему советский стиль нельзя считать устаревшим.

Например, знаменитые кресла на тонких ножках, популярные в 60–70-е годы в СССР и странах социалистического лагеря, прекрасно впишутся в стиль лофт или скандинавский минимализм. Они удобны и сохраняют свою актуальность. Реставрация, включающая замену обивки и восстановление деревянных деталей, добавит им неповторимый винтажный шик.

Сервант, считающийся символом советского быта, также заслуживает нового взгляда. Обновленная полировка, современные ручки и краска превратят его в стильный витринный шкаф для книг, посуды или декоративных аксессуаров.

Отдельно Гаврилов отметил «венские стулья». Простота и элегантность этой конструкции делают ее актуальной и в XXI веке. Мебель из СССР славится своим качеством и долговечностью, поскольку часто изготавливается из натуральных материалов.