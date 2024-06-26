Депутат Гаврилов предупредил, что дачный дом не должен быть выше трех этажей

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.ru рассказал, что во время строительства дома под дачу важно не возводить больше трех этажей и не строить дом отдельными секциями.
Парламентарий отметил, что в случае дачной амнистии высота здания не должна превышать 20 метров.
«Дачная амнистия на постройки, соответствующие этим критериям, действует до 1 марта 2031 года», — напомнил Гаврилов.
Через сервис «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме онлайн» можно проверить вид разрешенного использования участка и узнать о наличии ограничений и обременений.