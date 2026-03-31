Депутат Гаврилов объяснил, нужно ли дачникам согласовывать ремонт с соседями

Некоторые владельцы дач считают, что для проведения ремонтных работ на своем участке необходимо чье-то разрешение. Однако, как сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с RT , по Градостроительному кодексу согласование требуется только при строительстве и реконструкции, а обычный ремонт не попадает в эту категорию.

«Перекрыть крышу бани, заменить окна в сарае, обновить отделку, поставить новую печь можно без уведомлений и без визита в администрацию», — пояснил депутат.

Главное условие — работы не должны изменять габариты постройки, добавлять этажи или приближать объект к границе участка. В противном случае это будет считаться реконструкцией, и потребуется уведомительный порядок через «Госуслуги».

Федеральный закон не обязывает предупреждать соседей о ремонтных работах. Однако, если для проведения работ потребуется доступ на чужой участок, то договариваться придется заранее, иначе спор может дойти до суда.

Если дачный дом находится в общей долевой собственности, то, как подчеркнул Сергей Гаврилов, ремонт крыши и несущих конструкций, который может повлиять на состояние общего имущества или создать угрозу обрушения, требует согласования со вторым собственником. Без такого согласия сосед-совладелец вправе оспорить работы и потребовать возмещения ущерба. Перед началом работ достаточно проверить выписку ЕГРН, убедиться, что участок не находится в зоне с особыми условиями использования, и ознакомиться с уставом товарищества.