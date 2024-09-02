Депутат Гаврилов: маткапитал можно направить на реконструкцию дома

Россияне могут использовать средства материнского капитала для реконструкции дома блокированной застройки. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с News.ru.

По словам депутата, это касается и таунхаусов без общих подъездов, которые имеют отдельный выход на земельный участок. На реконструкцию дома можно направить сумму, не превышающую 50% размера средств материнского капитала.

Гаврилов напомнил, что с 2024 года на получение маткапитала могут рассчитывать люди, имеющие гражданство РФ на момент рождения ребенка.