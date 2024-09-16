Депутат Гаврилов: добросовестному приобретателю важно доказать независимость от продавца

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, как действовать человеку, который претендует на роль добросовестного приобретателя. Слова депутата опубликовал News.ru .

Он пояснил, что при оспаривании кем-то сделки важно доказать полную независимость от продавца. Кроме того, требуется подтверждение максимально тщательной проверки со стороны гражданина.

Данный процесс включает сбор необходимых документов. Кроме того, должны быть изучены сведения на наличие задолженностей, ограничений и арестов, добавил парламентарий.