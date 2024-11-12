Депутат Федоров раскритиковал идею отменить 6-дневную рабочую неделю перед Новым годом

Делать 28 декабря выходным днем и увеличивать и без того достаточно долгие новогодние каникулы нецелесообразно. Таким мнением поделился в беседе с «Инфо24» депутат Госдумы Евгений Федоров.

Ранее другой парламентарий, Станислав Наумов, выступил с такой инициативой и даже обратился с ней к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко.

Федоров отметил, что сейчас количество выходных и рабочих дней находится в балансе, который лучше не нарушать. Потому что в настоящее время процессы выстроены таким образом, что люди имеют возможность отдохнуть достаточное количество времени, и при этом не нарушаются рабочие и производственные циклы.