Депутат Федоров раскритиковал идею отменить 6-дневную рабочую неделю перед Новым годом

Делать 28 декабря выходным днем и увеличивать и без того достаточно долгие новогодние каникулы нецелесообразно. Таким мнением поделился в беседе с «Инфо24» депутат ГосдумыЕвгений Федоров.
Ранее другой парламентарий, Станислав Наумов, выступил с такой инициативой и даже обратился с ней к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко.
Федоров отметил, что сейчас количество выходных и рабочих дней находится в балансе, который лучше не нарушать. Потому что в настоящее время процессы выстроены таким образом, что люди имеют возможность отдохнуть достаточное количество времени, и при этом не нарушаются рабочие и производственные циклы.
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