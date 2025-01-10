Депутат Федоров после угроз от ДШРГ «Русич» призвал не допустить Майдана в РФ

Российские неонационалисты являются угрозой для многонационального государства, так как Запад будет пытаться раскачать Майдан в России по принципу этнической ненависти. Об этом Daily Storm заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Таким образом парламентарий ответил на угрозы от диверсионно-разведывательной штурмовой группы (ДШРГ) «Русич» в свой адрес.

«Наши противники в США будут обязательно пытаться раскачать Майдан в России по принципу этнической ненависти к людям других национальностей, как это было в Киеве», — отметил он.

Угрозы Федорову поступили после его призыва расправиться с российскими неонационалистами. В Telegram-канале «Русич» депутата предупредили, что «русские националисты сами могут зарезать его, как собаку». Парламентарий посчитал, что сообщение с угрозой ему послал «конкретный сторонник фашистской идеологии».

Ранее Федоров рассказал об идее приравнять бездетных россиян к алиментщикам. По его мнению, ставка НДФЛ для граждан России в возрасте от 25 до 50 лет без детей должна превышать 13%.