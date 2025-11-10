Депутат Федоров напомнил, что налог на имущество за детей-собственников уплачивают родители
Член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров сообщил RT, что обязанность по уплате налога на имущество за несовершеннолетних владельцев лежит на родителях или опекунах.
По словам депутата, налогообложение связано с самим имуществом, а не с дееспособностью владельца.
«Понятно, что не маленький ребенок трех лет уплачивает налог, <…> а его уплачивают за него родители», — пояснил парламентарий.
Федоров добавил, что при неуплате налогов несовершеннолетний может быть признан налоговым должником, и в отношении него будут приниматься такие же меры, как и в отношении других неплательщиков.