Депутат Федоров напомнил, что налог на имущество за детей-собственников уплачивают родители

Член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров сообщил RT , что обязанность по уплате налога на имущество за несовершеннолетних владельцев лежит на родителях или опекунах.

По словам депутата, налогообложение связано с самим имуществом, а не с дееспособностью владельца.

«Понятно, что не маленький ребенок трех лет уплачивает налог, <…> а его уплачивают за него родители», — пояснил парламентарий.

Федоров добавил, что при неуплате налогов несовершеннолетний может быть признан налоговым должником, и в отношении него будут приниматься такие же меры, как и в отношении других неплательщиков.