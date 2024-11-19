Депутат Драпеко: «лаборатория праздников» при Минкульте может работать как методический кабинет

Министерство культуры заявило о планах по созданию «лаборатории праздников». Для чего может быть нужно структурное подразделение, рассказала первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре Елена Драпеко в беседе с «Ридусом».
Депутат заявила, что не имеет точных данных о функциях нового объединения. «Лаборатория праздников», предположила парламентарий, будет работать как методический кабинет общероссийского масштаба при ведомстве.
По словам Драпеко, соответствующие специалисты обычно занимаются организацией сценариев и проработкой идеологии праздников. Такие материалы станут распространять по субъектам РФ.
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