Депутат Делягин заявил, что рано говорить о захвате китайским пивом рынка РФ

Китайского пива на рынке России действительно стало больше, но нельзя говорить о том, что оно его захватило. Такое мнение в беседе с Life выразил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин.

По его словам, китайское пиво действительно увеличило присутствие на российском рынке по ряду причин. Во-первых, из-за санкций ушли некоторые производители, что открыло возможности для новых. Кроме того, китайское пиво — это сейчас своего рода экзотика, которая привлекает потребителя.

Но оно все равно на порядок дороже российского, добавил депутат. Поэтому говорить, что она будет лидировать на нашем рынке, нельзя, потому что более бюджетный сегмент ему не захватить.