Депутат Делягин предложил создать аналог Call of Duty со стрельбой по украинцам

Заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин направил обращение в Минцифры. Он предложил создать отечественный аналог игры Call of Duty, сообщила « Газета.ru ».

По его словам, в патриотичной версии шутера должна появиться возможность стрелять по украинцам, европейцам и американцам.

«Прошу ваше министерство разработать программу создания русского шутера „ААА“-класса, в котором протагонистом будет русский военный или сотрудник спецслужб, а антагонистами и мишенями — представители недружественных стран», — сказано в документе.

Как пояснил депутат, разработка видеоигры потребует существенных вложений. Парламентарий указал на необходимость обеспечения процесса производства льготными кредитами и налоговыми послаблениями.