Депутат Делягин предложил облегчить установку новогодних елок в подъездах

Депутат Государственной думы Михаил Делягин выступил с инициативой упростить процедуру установки новогодних елок и праздничных украшений в подъездах многоквартирных домов. Он предлагает исключить из этого процесса требование о получении согласия всех собственников квартир. С копией обращения к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреку Файзуллину ознакомился сайт RT .

По словам парламентария, сейчас установка праздничных украшений в подъезде требует обязательного согласования со всеми владельцами квартир в доме. Это условие прописано в статье 7.21 Кодекса об административных правонарушениях России. За самовольное использование общего имущества предусмотрен штраф в размере от одной тысячи до 1,5 тысячи рублей.

Делягин назвал эту меру избыточной и предложил рассмотреть возможность упрощения процедуры установки елок и украшений в предпраздничные и праздничные дни.