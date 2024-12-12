Депутат Чернышов предложил создать программу для молодежи по преодолению тревоги

Чтобы остановить тенденцию, касающуюся повышенной тревожности и осознанного ухода молодежи в социальную изоляцию, нужно разработать в России специальную программу. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщил RT.
Депутат отправил письмо с соответствующим предложением главе Минздрава России Михаилу Мурашко. По словам Чернышова, каждый 10-й молодой человек в России избегает работы, учебы и какой-либо социальной активности, и это становится настоящей проблемой.
Общенациональная программа психологической помощи могла бы ее решить. В частности, нужно создать доступные центры бесплатной психологической помощи, а также провести информационную кампанию по борьбе с мифами о психических девиациях.
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