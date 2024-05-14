Депутат Чаплин: высокие деревья на даче необходимо сажать в четырех метрах от соседнего участка | 360°

Общество 14 мая 2024, 14:30 Депутат Чаплин: высокие деревья на даче необходимо сажать в четырех метрах от соседнего участка

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Депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин перечислил требования для посадки деревьев на загородном участке. Слова эксперта опубликовал News.ru.

Парламентарий отметил, что высокорослые насаждения следует размещать как минимум в четырех метрах от территории соседа.

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«Среднерослые — не менее двух метров, а низкие деревья и кустарники — на расстоянии метра от соседского забора», — добавил Чаплин.

Вопросы о необходимости удаления массивных растений рассматриваются в суде, напомнил депутат. Поводы для устранения — аварийность дерева или затемнение смежного участка.