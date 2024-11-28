Депутат Чаплин: срок уплаты налогов на недвижимость и транспорт истекает 2 декабря

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил о необходимости уплаты имущественного налога на недвижимость, транспортные средства и земельные участки. Об этом сообщил RT .

По словам парламентария, обязанности необходимо исполнить до 2 декабря. Внести средства можно на сайте Федеральной налоговой службы или в налоговой инспекции. Еще один вариант — портал «Госуслуги».

«Не забывайте, что соблюдение сроков — это не просто юридическое требование, но и знак финансовой ответственности», — заявил депутат.

Чаплин отметил, что задержки могут обернуться начислением пеней. Каждый день просрочки — 1/300 ключевой ставки Центрального банка.