Депутат Чаплин: срок уплаты налогов на недвижимость и транспорт истекает 2 декабря
Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил о необходимости уплаты имущественного налога на недвижимость, транспортные средства и земельные участки. Об этом сообщил RT.
По словам парламентария, обязанности необходимо исполнить до 2 декабря. Внести средства можно на сайте Федеральной налоговой службы или в налоговой инспекции. Еще один вариант — портал «Госуслуги».
«Не забывайте, что соблюдение сроков — это не просто юридическое требование, но и знак финансовой ответственности», — заявил депутат.
Чаплин отметил, что задержки могут обернуться начислением пеней. Каждый день просрочки — 1/300 ключевой ставки Центрального банка.
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