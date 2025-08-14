Депутат Чаплин сообщил об упрощении процедуры получения компенсации за уход за пенсионерами

С начала 2025 года в России стало намного проще получать компенсацию за уход за пенсионерами старше 80 лет и инвалидами I группы. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в интервью RT .

«Теперь надбавка к пенсии назначается автоматически, без необходимости подачи заявления», — подчеркнул он.

По словам депутата, новая система позволяет сохранить все льготы для тех, кто ухаживает за пожилыми людьми и инвалидами. Таким гражданам начисляется 1,8 пенсионного балла за каждый полный год ухода. Парламентарий назвал данную меру поддержки особенно важной.

Говоря о размере компенсационных выплат, Чаплин отметил, что сумма составляет от 1314 до 2628 рублей в месяц в зависимости от региона. В районах с особыми климатическими условиями применяются повышающие коэффициенты.