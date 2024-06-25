Депутат Чаплин сообщил, что огород площадью 150–300 квадратных метров может прокормить всю семью

Огород площадью 150-300 квадратных метров может прокормить всю семью. Об этом изданию NEWS.ru рассказал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

При этом эксперт отметил, что правильная планировка участка существенно увеличит его продуктивность.

«Разделите площадь на зоны для разных культур, учитывая их потребности в свете и влаге. Крупные культуры, как картофель и капуста, требуют больше места, в то время как зелень и травы можно выращивать на меньших участках», — посоветовал он.

Для начинающих садоводов лучше взять участок побольше, например, площадью около 600 квадратных метров, добавил Чаплин.