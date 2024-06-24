Депутат Чаплин рассказал, что ущерб за повреждение дачи при снегопаде и ветре можно компенсировать

Если дачный дом повредился после непогоды, то можно рассчитывать на компенсацию. Об этом News.ru рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он объяснил, что на компенсацию можно рассчитывать лишь в двух случаях. В частности, речь идет о повреждениях после снегопада или сильного ветра.

«Сейчас важно учесть условия, при которых страховка покроет ущерб от сильного ветра, проливных дождей и паводков. В случае сильного ветра страховым случаем будет считаться, если скорость ветра превышала 15 м/с, и он повредил крышу», — отметил Чаплин.

Он добавил, что также есть условия и при повреждении от снега. Случай будет признан страховым только тогда, когда за 12 часов выпало более 20 миллиметров осадков.