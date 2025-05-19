Депутат Чаплин рассказал, что размер пенсии может измениться при смене региона проживания

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал RT, что размер пенсии может измениться при смене региона проживания, если в новом месте действует другой районный коэффициент.

Чаплин отметил, что это особенно актуально для пенсионеров, которые переезжают из районов Крайнего Севера.

«Мы понимаем, что переезд может повлиять на размер пенсии, особенно при смене климатических зон. Однако важно помнить, что право на повышенные выплаты сохраняется у граждан, имеющих достаточный северный стаж», — пояснил он.

Повышенный районный коэффициент сохраняется за пенсионерами, которые проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеют страховой стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, независимо от места проживания.

По словам депутата, на размер пенсии влияют и другие факторы. Предусмотрены различные доплаты за работу и проживание в определенных регионах, включая надбавки за работу на Крайнем Севере, сельским жителям и представителям определенных профессий.