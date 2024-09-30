Депутат Чаплин посоветовал при покупке квартиры в новостройке выяснить, участвовал ли застройщик в судах

Перед тем, как приобрести квартиру в новостройке, стоит выяснить, участвовала ли компания-застройщик в судебных процессах в качестве ответчика. Об этом NEWS.ru сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он призвал россиян быть осторожными со спорными схемами продаж, предполагающими обход договора долевого участия и его регистрацию через посредников.

«Обратите внимание на утвержденный план развития района и убедитесь, что он включает строительство школ и детских садов», — добавил парламентарий.

Иногда в дополнительных условиях договора компании включают суммы за оформление документов, обслуживание и работу ресепшена, предупредил Чаплин.