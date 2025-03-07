Депутат Чаплин посоветовал дачникам заняться обрезкой до пробуждения деревьев

Первый месяц весны — ответственный этап для садоводов. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы Никита Чаплин предупредил в беседе с Life о рисках ошибок на старте дачного сезона.

Парламентарий посоветовал прежде всего осмотреть участок после зимы. Возможно, потребуется ремонт дорожек, заборов или кровли. При скоплении талой воды нужно проверить дренаж, чтобы не допустить загнивания корней.

Следующий шаг — подготовка почвы. Пока земля не прогрелась, уберите прошлогоднюю листву. Затем аккуратно взрыхлите и перекопайте грядки. Если почва глинистая, добавьте песок и перегной, а в песчаную внесите торф и компост.

Важный момент — рассада. Пора сеять томаты, перцы, баклажаны, капусту в горшочки. Выбирайте качественные семена и используйте специальные кассеты или торфяные таблетки. Это обеспечит хороший старт растениям.

До пробуждения деревьев займитесь обрезкой. Удалите сухие и загущающие ветки для лучшей вентиляции кроны и ее освещения солнцем. До распускания почек нужно опрыскать деревья медным купоросом или бордоской жидкостью, чтобы предотвратить распространение вредителей, резюмировал Чаплин.