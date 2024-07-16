Депутат Чаплин: помимо трудовой книжки, стаж работы можно подтвердить справками

В случае утери трудовой книжки соискатели могут подтвердить свой опыт работы с помощью специальных справок. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с News.ru.

По его словам, работодатель должен выдавать справки форм СТД-Р и СТД-СФР. Первый документ предоставляется при увольнении или по запросу, в нем содержится информация о сотруднике только у данного работодателя, сообщила «Национальная служба новостей».

Справка СТД-СФР извлекает данные из электронной трудовой книжки (ЭТК) с информацией о работе начиная с 2020 года, отметил Чаплин.

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