Депутат Чаплин: период ухода за нетрудоспособными учитывается в страховом стаже

Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил в беседе с RT об изменениях в оформлении ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью.

По словам парламентария, начиная с 2025 года надбавки за заботу о людях старше 80 лет или инвалидов первой группы станут частью пенсионных выплат. Кроме того, оформление ухода за гражданами младше 80 лет и без I группы инвалидности прекратится. Однако выплаты, назначенные до конца 2024 года, сохранятся до достижения возраста 80 лет или получения I группы.

Чаплин также отметил, что период ухода теперь учитывается в страховом стаже — за год начисляется 1,8 ИПК. Однако процедура осуществляется не автоматически — нужно подать заявление.