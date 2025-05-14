Депутат Чаплин: период ухода за нетрудоспособными учитывается в страховом стаже

Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил в беседе с RT об изменениях в оформлении ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью.
По словам парламентария, начиная с 2025 года надбавки за заботу о людях старше 80 лет или инвалидов первой группы станут частью пенсионных выплат. Кроме того, оформление ухода за гражданами младше 80 лет и без I группы инвалидности прекратится. Однако выплаты, назначенные до конца 2024 года, сохранятся до достижения возраста 80 лет или получения I группы.
Чаплин также отметил, что период ухода теперь учитывается в страховом стаже — за год начисляется 1,8 ИПК. Однако процедура осуществляется не автоматически — нужно подать заявление.
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