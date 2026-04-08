Депутат Чаплин отметил необходимость установки громоотводов на частных домах

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в интервью RT подчеркнул необходимость установки громоотводов на частных домах.

По его словам, отсутствие такой защиты может привести к серьезным последствиям при попадании молнии. Грамотно смонтированная система молниезащиты включает внешний и внутренний контуры.

Парламентарий пояснил, что стоимость монтажа зависит от нескольких факторов: площади и высоты дома, типа кровли, материалов и сложности работ. Например, установка алюминиевых стержней обойдется в сумму около 2,5–7,5 тысячи рублей за штуку, а медные стержни стоят дороже — около 6–11 тысяч рублей.