Депутат Чаплин объяснил стремление молодых семей перебраться из города на дачу экологичной средой

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью RT заявил, что молодые семьи в России стремятся переехать из крупных городов в дачные поселки из-за желания воспитывать детей в экологически благоприятной обстановке.

По словам парламентария, развитие удаленной работы позволяет многим специалистам не быть привязанными к офису, что делает переезд более осуществимым. Кроме того, экономическая доступность играет важную роль: стоимость земли и дома в садовом товариществе может быть на 20–30% ниже, чем при индивидуальном жилищном строительстве.

Однако такой стремительный переезд создает серьезную нагрузку на инфраструктуру, так как коммуникации и дороги в большинстве дачных товариществ изначально проектировались для сезонного использования.