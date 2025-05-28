Депутат Чаплин объяснил дачникам плюсы смешанных грядок

Депутат Государственной Думы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как повысить урожай на даче без использования химии. В беседе с Lenta.ru он поделился знаниями о смешанных грядках и их влиянии на урожай.

Чаплин подчеркнул, что при выборе культур для смешанных грядок важно учитывать их совместимость. Некоторые растения отпугивают вредителей или привлекают полезных насекомых, другие улучшают структуру почвы или обогащают ее питательными веществами.

Депутат отметил, что сочетание моркови и лука является одним из самых удачных. Лук отпугивает морковную муху, а морковь — луковую. Базилик также полезен для томатов, так как отпугивает томатного рогового червя и других вредителей, улучшает вкус плодов и привлекает пчел-опылителей.

«Розмарин отпугивает капустную белянку и других вредителей капусты. Также он обладает антибактериальными свойствами, что помогает защитить капусту от болезней», — отметил Чаплин.

Укроп, по словам депутата, привлекает полезных насекомых, таких как божьи коровки, которые питаются тлей и другими вредителями огурцов. Кроме того, укроп улучшает вкус огурцов.

Еще одно полезное сочетание — салат и редис. Салат быстро растет и создает тень, которая защищает редис от перегрева и высыхания, а также помогает разрыхлить почву, что облегчает рост редиса.