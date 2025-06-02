Депутат Чаплин назвал правильный полив эффективным методом борьбы с вершинной гнилью томатов

Депутат и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с сайтом Lenta.ru поделился эффективными методами предотвращения вершинной гнили у помидоров. По его словам, ключом к успеху является соблюдение баланса влаги и питательных веществ в почве.

«Правильный полив и сбалансированное питание — основа здоровья растений», — отметил Чаплин.

Эксперт подчеркнул, что дефицит кальция, вызванный неравномерным увлажнением или избытком азота, часто приводит к проблеме.

Для профилактики рекомендуется использовать кальциевую селитру, а также опрыскивать растения раствором этого вещества. Сохранить влагу и снизить стресс от перепадов температуры можно с помощью мульчирования почвы, добавил парламентарий.