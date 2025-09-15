Депутат Чаплин напомнил ветеранам труда о праве на компенсацию за стационарный телефон

Ежемесячная компенсация на оплату стационарного телефона предусмотрена для нескольких категорий граждан: ветеранов труда, ветеранов военной службы, лиц, награжденных медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также предпенсионеров, которые соответствуют ряду требований. Об этом рассказал член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин в разговоре с RT .

«При этом ключевое условие — заявитель должен быть зарегистрирован в регионе, где предоставляется компенсация, и владеть помещением, где установлен телефон», — отметил депутат.

Чаплин подчеркнул, что данная мера поддержки доступна не только в крупных городах, но и во многих других регионах России. Так, компенсация успешно реализуется на территории Подмосковья. Лишь за 2024 год жители региона подали свыше 30 тысяч заявок на оформление этой компенсации, подчеркнул парламентарий.