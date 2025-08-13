Депутат Чаплин напомнил пенсионерам о праве на льготные лекарства

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT подчеркнул, что в 2025 году механизм получения льготных лекарств остается важной частью государственной поддержки пожилых людей.

Депутат напомнил, что федеральное законодательство гарантирует пенсионерам право на получение льготных препаратов.

«И наша задача — обеспечить его бесперебойную реализацию. В этом году особое внимание уделяется упрощению процедуры выписки рецептов и доступности препаратов в аптеках», — отметил парламентарий.

По его словам, для получения медикаментов пенсионеру нужно обратиться к своему лечащему врачу в поликлинике по месту прикрепления. Рецепт выдается по медицинским показаниям в соответствии с перечнем, утвержденным Минздравом.