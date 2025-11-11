Депутат Чаплин напомнил об увеличении расхода дров в частных домах с тонкими стенами

По словам эксперта, плохо утепленные окна, двери и тонкие стены могут существенно увеличить расход дров. Также он указал, что твердые лиственные породы, такие как дуб, бук, береза и ясень, горят дольше и выделяют больше тепла, чем мягкие хвойные деревья, например ель и сосна.

Для расчета необходимого количества дров нужно учесть теплотворную способность древесины. Как пояснил депутат, один кубический метр плотно сложенных березовых поленьев при правильной сушке выделяет около 1500–1700 киловатт-часов тепла. Затем общую потребность в тепле за сезон нужно разделить на теплотворную способность одного кубометра древесины.