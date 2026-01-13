Депутат Чаплин напомнил об изменениях в правилах работы с ИНН

С 1 января 2026 года в России вступили в силу изменения в правилах работы с идентификационным номером налогоплательщика (ИНН). Об этом напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT .

Депутат подчеркнул, что все ранее присвоенные номера сохранят свою силу, и переоформлять их не потребуется. Новые правила будут применяться к номерам, присваиваемым при государственной регистрации компаний, рождении ребенка или первом обращении гражданина в налоговые органы.

Как пояснил парламентарий, одно из ключевых изменений — отмена бумажных свидетельств. На смену им придет электронный документооборот. Единственным документом, подтверждающим факт учета, станет выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков.